半導體供應商意法半導體（STMicroelectronics，簡稱ST）公布第一季財報。第一季淨營收達22.3億美元，毛利率為37.9%，淨利潤為1.92億美元，稀釋每股盈餘21美分。展望第二季，預計ST所有工廠都將正常運營，不過其中一些工廠將降低產能，淨營收預計20億美元，較上季下滑約10.3%。公司力保2020全年營收在88億至95億美元區間，下半年較上半年營收預計增加3.4億至10.4億美元。

意法半導體總裁暨執行官Jean-MarcChery表示，2020年第一季淨營收較去年同期增加7.5%，其中影像產品銷售營收漲幅居前，其次是類比元件和微控制器，至於汽車、功率離散元件和數位產品的銷售下滑。

受到新冠病毒肺炎疫情在全球爆發，隨著各國政府相繼採取防控措施，為製造和物流帶來挑戰，尤其是在首季末最後幾天對物流的影響；意法半導體第一季淨營收相較上季衰退19%，比季初預測少了約5%，這是因為新冠病毒肺炎疫情在全球蔓延，隨後世界各國政府相繼採取防控措施，為製造和物流帶來了挑戰；毛利率為37.9%，較去年同期下滑1.5個百分點，這主要受到價格壓力和閒置產能支出的影響。

展望第二季，預計ST所有工廠都將正常運營，不過其中一些工廠將降低產能。公司力保2020全年營收在88億至95億美元區間，下半年較上半年之營收預計增加3.4億至10.4億美元，其成長動力來自已啟動的客戶計畫和供應限制取消，具體增幅將取決於市場發展變化。

意法半導體公布2020年第一季財報；第一季淨營收為22.3億美元；毛利率37.9%；營業利潤率10.4%；淨利潤1.92億美元；第二季展望部分，預計第二季淨營收達20億美元，毛利率為34.6%。

意法半導體總裁暨執行官Jean-MarcChery表示，展望第二季，市場環境需求下滑，尤其是車用電子市場，以及因受政府管控措施之影響而對生產運營和物流帶來的挑戰列入考量，預計ST所有工廠都將正常運營，不過其中一些工廠將降低產能。

意法半導體公司力保2020全年營收在88億至95億美元區間，下半年較上半年之營收預計增加3.4億至10.4億美元，其成長動力來自已啟動的客戶計畫和供應限制取消，具體增幅將取決於市場發展變化。此外，ST已將2020年資本支出計畫從15億美元下調到10億至12億美元區間。

(時報資訊)