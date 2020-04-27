陳時中秀荷蘭送的鬱金香 口誤成玫瑰花笑了 14:192020/04/27 中時電子報 中時、 季節 、中時電子報、 莊楚雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 荷蘭送3999朵鬱金香謝台灣贈口罩 陳時中發起人道救援。(指揮中心提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 護台灣 助世界。(指揮中心提供) 今天下午中央流行疫情指揮中心照例舉行例行記者會，但特別的是桌上卻擺了一朵鬱金香，對此指揮官陳時中解釋，這是荷蘭送來的3999朵鬱金香，感謝我們捐贈口罩給他們。 陳時中指出，今天是荷蘭的國王日和國慶日，荷方總共送來3999朵鬱金香。代表雙方的友誼，並感謝我們捐贈給他們的口罩，有如前幾天德國衛生部長向我方致謝一樣。過程中陳時中一度口誤將鬱金香講成玫瑰花，但馬上更正。 指揮官陳時中同時也發起「護台灣、助世界」活動，能直接從健保快易通APP直接捐贈自己實名制的口罩給各國。 (中時電子報) #荷蘭 #39 #99 #鬱金香 #陳時中 也許您會感興趣 推薦閱讀 韓國瑜喊罰24位海軍 陳時中說話了！ 14:312020/04/23 政治 澎湖縣、家樂福強制民眾戴口罩 陳時中回應了 15:162020/04/23 生活 投書外媒盼參加WHA 陳時中：台灣能見度較以往高 15:202020/04/23 生活 海軍沒法定義務接受疫調？藍委罵陳時中爛透了 22:462020/04/23 政治 陳時中反對韓國瑜... 蔡正元批：開始耍官威 10:052020/04/24 政治 韓國瑜防疫出招 網驚陳時中崩盤？ 10:122020/04/24 政治 就要寵媽咪！ 飯店豪氣送SPA貝殼機、早餐送到房 16:062020/04/24 旅遊 韓國瑜求援竟開槍 羅智強怒轟陳時中：扯後腿！ 12:072020/04/25 政治 雙標對待韓國瑜林右昌？他轟陳時中大小眼 14:362020/04/25 政治 韓國瑜防疫超車！陳時中跌神壇 網點出關鍵原因 15:172020/04/25 政治 生活熱門新聞 豬揚變色曝玄機 唐綺陽吐更驚人的 - 生活 金正恩若真過世 李雪主恐下場淒涼 - 生活 金正恩親信玩很大？恐怖性癖好曝光 - 生活 金正恩超奢華菜單曝光 吃飯必備這三道菜 - 生活 在「這個」平行世界裡面錢櫃沒有失火 宅神一句話酸爆 - 時事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。