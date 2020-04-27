護台灣 助世界。(指揮中心提供)

今天下午中央流行疫情指揮中心照例舉行例行記者會，但特別的是桌上卻擺了一朵鬱金香，對此指揮官陳時中解釋，這是荷蘭送來的3999朵鬱金香，感謝我們捐贈口罩給他們。

陳時中指出，今天是荷蘭的國王日和國慶日，荷方總共送來3999朵鬱金香。代表雙方的友誼，並感謝我們捐贈給他們的口罩，有如前幾天德國衛生部長向我方致謝一樣。過程中陳時中一度口誤將鬱金香講成玫瑰花，但馬上更正。

指揮官陳時中同時也發起「護台灣、助世界」活動，能直接從健保快易通APP直接捐贈自己實名制的口罩給各國。

(中時電子報)