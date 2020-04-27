台中市政府為協助受疫情影響的打工族或減班休息勞工，勞工局爭取勞動部補助舉行「安心即時上工計畫」，釋出全市各區公所、戶政事務所、衛生所、學校等800多個防疫工作機會；4月13日起受理登記至今已有超過900人報名，符合資格者超過560人，27日勞動部公告放寬資格，只要勞工過去1年內曾參加勞保，不限投保薪資即可申請，歡迎踴躍報名。

勞工局長吳威志說，「安心即時上工計畫」開始受理報名後，中市就業服務處每天接到上百通諮詢電話，轄下23個就業服務據點也有許多民眾臨櫃報名，目前登記報名者約有4成不符資格，主因為投保級距高於2萬3800元。為讓更多民眾加入防疫工作，勞工局建議勞動部放寬資格條件，獲勞動部善意回應為「只要勞工過去一年內曾參加勞保，不限投保薪資，就可適用此計劃」。

吳威志表示，市長盧秀燕重視防疫工作，台中「超前部署」維護市民健康，也希望藉該計畫滿足市府各機關防疫人力需求，將勞工及市府員工整合成為「台中市防疫生力軍」。第一波報名者已於4月20日起，由各單位安排面試，目前已媒合近300人，最快在5月初上工。

台中市就業服務處代理處長許淑玲說，「安心即時上工計畫」將持續受理報名到各機關工作機會額滿為止，進用人員每個月最多可服務80小時，每小時158元，每月最高可領取1萬2,640元工作津貼，最多6個月；另為使民眾瞭解市府各機關工作內容及地點，就業服務處特別將職缺依行政區分類，讓民眾可快速找到在地工作機會。

(中時 )