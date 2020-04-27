優香與青木崇高結婚將滿4年，去年11月宣佈懷孕。（資料照片）

身材豐滿的優香（右）過去受志村健青睞，兩人搭檔演出時「父女戀」緋聞頻傳。（資料照片）

39歲日本女星優香，27日透過經紀公司報喜，她與40歲《神劍闖江湖》演員青木崇高一同發表聲明表示：「託大家的福，之前順利迎接我們的第1個孩子誕生，因為我們是新手爸媽，還有很多不習慣之處，希望大家能給予我們溫暖的守護與祝福。」而孩子的性別與出生日期並未公開。

優香過去曾與上月新冠肺炎病逝的喜劇泰斗志村健傳出父女戀，也曾傳出和妻夫木聰發展地下情。而她在2015年與演員青木崇高因合作戲劇《近衛門》相識，隔年開始交往，並選在同年6月27日優香36歲生日時宣佈閃婚。優香與青木崇高結婚將滿4年，她在去年11月宣佈懷孕，過去半年來一直鮮少公開露面。

優香上月得知志村健死訊時，難過到說不出話來，並哀悼說：「和他同台的經驗，都是充滿快樂的回憶，是我一生的寶物。現在腦海裡還會浮現起我們演短劇時，他開心、快樂的樣子，他讓我看到他持續堅持做一件事情的努力態度，也教我演短劇有趣的一面，對他的感謝多到數不完。」

(中時 )