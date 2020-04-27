等不及政府發振興消費券，台中兩家OUTLET在台灣疫情相對趨緩之際，立即宣布發放振興券，台中日曜天地OUTLET自4月30日至5月25日召集30大進口品牌舉辦上班族振興會，正裝服飾千元有找，並將在4月30日起連續四日加碼發放1300元振興券；而麗寶Outlet Mall則自5月1日起一連10天推出「500元振心消費抵用券」勞工朋友們出示證件就免費領取。

新冠肺炎疫情持續延燒，連帶對不少產業造成巨大衝擊，勞動部四月最新統計，企業實施無薪假的數量創10年新高，就在民間企業苦等政府紓困之際，日曜天地OUTLET直接針對餐飲、交通運輸等8個受疫情影響最大的產業員工，自4月30日至5月3日限量送出1300元振興券。

凡符合產業別、出示名片或識別證即可領取，厚厚一本1300元的振興券，張張皆有不同優惠，包括國際精品、進口女裝、休閒名品、運動名品等全館逾百大品牌，OUTLET價再現折；另更加碼買一送一餐飲振興券與台中公園智選假日飯店住宿振興券。

另，麗寶Outlet5月1日至5月10日將發送4萬份「500元振心消費抵用券」，內含5張面額100元的消費抵用券，無論是挑選adidas、Under Armour、The North Face、ABCMart、FILA…等超過50多家運動休閒品牌，或是cavalli、roots、GUESS、Levis、Jack＆Jones、Earth Music、Life8、精品包款、眼鏡…等100多家男女裝服飾配件，除原本超低Outlet折扣價外，通通還能再折抵100元。

(中時 )