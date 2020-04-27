罷韓投票將於6月6日舉行，高雄市長韓國瑜強調，目前以市政、防疫優先，對於罷免一事並未多做回應。對此，全國公務人員協會榮譽理事長李來希呼籲大家，放下政治仇恨，應停止罷韓活動。

李來希在臉書呼籲民進黨政府放下心中仇恨，不要再搞政治鬥爭，「先從高雄罷韓事件罷手開始」，因罷免案成立，韓國瑜人事權遭凍結，疫病當前，市長連權力都沒有了，施政受到阻礙，要如何阻止疫情擴散，為防治地方疫情把關？

高雄市長韓國瑜。（中時資料照）

目前最重要的是專心防疫，李來希指出，民進黨為了罷韓，只要韓國瑜推出任何防疫措施，不是得到中央政權的配合，而是得到中央主政機關首長的嘲弄，如提出集中隔離，被罵成在搞集中營，後來中央卻對武漢台胞採取集中隔離，事後也不見批評者出來道歉。

韓國瑜近日主張，優先對高雄4千多名醫護人員進行普篩，被批此舉傷害醫護人員尊嚴，也影響人力配置，後來爆出有反對韓國瑜主張的醫生自己偷偷普篩，禮來西直批，「這些行為就是政治鬥爭」。

韓國瑜面臨罷免危機，李來希質疑，「再選出來一個人就會更好嗎？韓市長這一年多來的執政做得不好嗎？」而罷韓為一的理由是「落跑」選總統，但有多少曾表示會善盡職責的議員、立委，在任期內去參選其他職務，難道不也是落跑？為何都沒受到譴責，只譴責韓國瑜一人。

李來希呼籲，距離下次選舉還有兩、三年的時間，希望當局好好施政，放下仇恨，不要說高雄人決定，「當你講出高雄人做決定的時候，也就是說你在鼓勵罷免行動」，特別這次罷韓主事者，幾乎都是民進黨的人，不然就是基進黨等附庸團體，不信擁有國家絕對資源權柄的政黨，沒能力勸阻這些人進行社會對立激化行為，「就不能讓韓市長好好經營他的市政嗎？」

(中時電子報)