集保結算所今（27）日表示，COVID-19（新冠肺炎）疫情持續在全球燃燒，但臺灣靠著超前布署、提高警覺等策略，嚴守國門防疫防線，成為各國借鏡的國家。雖然不必過於恐慌，但為避免群聚感染，中央流行疫情指揮中心仍建議民眾盡量減少出席公眾集會活動。

4月至6月全臺上千家發行公司即將召開股東會，身為股東的您，是否想要親臨股東會現場投下議案表決票，卻又害怕成為防疫的缺口呢？建議可利用集保結算所提供的電子投票平台「股東e票通」捍衛股東自身權益、參與股東會投票，它就像口罩一樣罩著您，同時也能與中央共同防疫，攜手共護健康。

集保指出，電子投票操作簡單，首先股東選擇對您最便利的管道進入電子投票平台後，集保將貼心地呈現您有權參與且正值電子投票期間的股票，讓您輕鬆投票無煩惱，目前電子投票的管道有三種：

1.「集保e存摺」APP：在首頁（我的資產）下方點選快捷功能「股東e票通」。

2.證券商下單APP：進入後點選「電子投票」功能即可導入平台（各證券商APP可參閱股東e票通網站）。

3.「股東e票通」網站：進入後點選一般股東身分並選擇相對應憑證登入。自然人需備妥（自然人憑證、券商網路下單憑證、網路銀行憑證）任一、法人須備妥（工商憑證、證期共用憑證） 任一。

對於手邊沒有電腦或是讀卡機的股東，透過手機APP是最便利又快速的投票方法，讓我們一同用科技來協助防疫，也讓世界看到臺灣資本市場的防疫能量。

(工商 )