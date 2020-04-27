前苗栗縣議員鍾福貴偷吃被逮，妻子向苗栗地方法院訴請離婚獲准。〔謝明俊攝〕

前苗栗縣議員鍾福貴，背著妻子與人妻女助理及另一名女子外遇，與外遇對象聯繫火辣對話內容都存在手機裡。日前，鍾福貴手機故障，請女兒幫忙送修，女兒卻意外從手機內得知父親偷吃告訴母親，鍾福貴腦羞成怒怪罪妻子，鍾妻無奈下向苗栗地院訴請離婚獲准。

前苗栗縣議員鍾福貴是第18屆縣議員，在參選第19屆縣議員時失利，當鍾福貴在擔任縣議員期間，與人妻議員助理及另一名女子發生婚外情，維期多年，鍾妻一直被矇在鼓裡，鍾福貴經常以手機與外遇對象談情說愛，火熱內容都留在手機裡。

日前，鍾福貴手機故障，請女兒幫忙送修，女兒卻從手機內容中得知父親搞外遇，女兒一氣之下告訴母親，母親興師問罪，鍾福貴不僅未表達悔意，反而還腦羞成怒，責怪母女「錯都在我的感情行為，而你們為什麼這樣害人家家庭呢？」

鍾福貴事後一直怪罪母女，聲稱「自己會感情走私，也是你們造成的」。鍾妻無法忍受鍾福貴一再不認錯，向苗栗地院訴請離婚。鍾福貴雖然不願離婚，並主張妻子得知他婚外情已超過6個月了，請求法官駁回。

但法官認為，鍾福貴和妻子感情已因外人介入而破裂，被告違反婚姻忠誠義務，因而判決准許離婚。

(中時 )