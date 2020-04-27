高雄市長韓國瑜將於5月3日針對新冠肺炎出現社區感染情形作出預演兵推，並邀請中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中前往指導。今天指揮中心記者會上，被問到是否會前往時，陳時中並未給出明確答案，而是回稱可能要看高雄的計畫是怎樣，有需要可以討論。

(中時 )