磐石艦隊爆發群聚感染，但相較其他國家，我國海軍的感染狀況並不嚴重，迄今僅有三十一例確診，對此中央流行疫情指揮中心專家小組召集人張上淳分析，可能是海軍有盡到分艙分流，以及疫情剛好爆發在磐石艦這艘巨大的醫療艦艇上所致。

在今日的記者會中有媒體提問，海軍磐石艦的群聚感染相較其他國家的軍艦感染程度較輕，是否是因我國海軍登艦前均有施打流感疫苗所產生的保護力？張上淳否認這樣的可能，他反倒認為，疫情剛好爆發在磐石艦上，才是這次傳播速度不快的主因。

張上淳說，一般來說軍艦上的空間都非常狹小，但磐石艦是我國相對較大的艦艇，船上空間寬闊，加上具有野戰醫院的功能，船上甚至備有負壓隔離病房，因此才能快速將確診者進行隔離，加上軍艦上的分艙分流措施，是這次群聚感染程度不大的主因。

他強調，流感疫苗對新冠病毒並不具任何保護力，因此這種可能性不大，關鍵還是在人與人之間的距離能否徹底落實，若是發生在一般船艦上，因船艙空間狹小的關係，恐怕疫情會更為嚴重。

(中時 )