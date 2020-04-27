先行告「退」。金管會四大局長之一的證期局局長王詠心5月將退休，告別已任職逾30年的證期局，接任人選，金管會主委顧立雄透露是「內升」，靜待行政院核准。市場預估證期局二大副局長，應是張振山資歷較深，升任證期局長可能性最大。

王詠心雖然年齡未屆60歲，但因為已任職逾30年，去年就想退休，但在顧立雄慰留下，又多扛了一年，這次終於能退休，即卸下主管資本市場的沈重壓力；不過王詠心也笑說似乎退休的時間點不太對，因為近期全球都在防禦新冠肺炎，退休後也無法「遊山玩水」，只能先待在家裡。

王詠心是2016年民進黨政府上任後新一任的證期局局長，擁有政大企管碩士學歷的王詠心，曾任財政部證管會科長、專委、副組長，轉為金管會證期局後，再一步一步升任到組長、主秘、副局長，算是道地證管會或證期局官員，很長一段時間是主管投信投顧業務，對證券法規及市場演變也相當熟悉，扣除代理部分，王詠心亦算是證券監理機關第一位女性局長。

王詠心在出任證期局局長、差二個月滿四年之際申請退休，則證期局局長一職仍是由前華南金董事長吳當傑作滿四年，為紀錄保持人；證期局本周將歡送王詠心，但因為顧立雄已預告本周四要說明華南永昌證券調查結果，此案亦可能是王詠心任內最後一件大型裁罰案。

至於證期局長接任人選，將是內升，顧立雄回答：「這麼專業的局長，外面哪裡找得到？」強調確定人選必須等行政院核准後公告。

(工商 )