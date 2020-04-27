受惠歐美新冠疫情趨緩，包括法國、德國、義大利、西班牙與紐約等地區，將陸續解除封城或恢復工業製造作業，加上日本央行今開例會決定購債無上限，為市場挹注資金，係繼美Fed（聯準會）之後，全球第2家央行施行該政策。

而本周將陸續召開例會的歐洲央行與Fed，仍普被市場預期QE（量化寬鬆）不會少，期振興疫情衝擊下的全球經濟，激勵包括台股在內的亞洲地區主要股市周多紅光滿面，欣欣向榮。

台股周一在雙王之權王台積電與股王大立光領軍衝高，刺激電子股見賢思齊，如被動元件龍頭國巨開高衝頂，使短多士氣大振。另外，工具機族群有急單湧進的上銀、亞德客-KY兩股也大漲，而和泰車、祥碩、旭隼、智伸科、聯亞、今國光、合晶、晶電、群聯、為升、撼訊及新鉅科等，也百花齊放。

加上國泰金、富邦金、中信金、第一金、台塑四寶、統一、長榮海運、聯發科及亞泥等重量級集團股成功擔起穩盤與輔攻角色，激勵台股開高之後不回頭，加權股價指數終場大漲219.91點，報10567.27點，漲幅2.13%，成交1768.07億元。

店頭市場方面，在生技、電子與紡纖等族群領軍攻堅下，同樣開高走高，並成功收復季線大關。指數收漲1.34%，報133.12點，成交400.69億元，顯示短期中小型股受惠熱錢持續湧進利多，短多或仍將欲小不易。

亞股方面，今除菲律賓、印尼與越南等新興市場表現疲軟外，餘澳洲、日本、南韓、香港、大陸深滬兩市、新加坡、泰國、馬來西亞及印度等市場，都臉色紅潤。

美股期貨盤方面，包括道瓊期、標普500、那斯達克100與小型股2000等4大期指，目前也都是上漲榮面，分別暫報0.93%、0.83%、1.17%及1.56%。

業內人士指出，在歐美新冠疫情愈趨緩和後，蘋果執行長庫克已樂觀評估，經濟將呈V型反彈格局，而不少美股分析師，也對標普500指數在明年上檔空間予樂觀評。

顯示在非經濟因素之新冠肺炎，意外打亂全球經濟秩序後，未來在全球主要央行祭出大灑錢政策，戮力振興經濟，與短中期利率毫無疑慮，仍將維持在歷史低檔區下，使美股未來領軍全球股市之反彈行情，仍審慎樂觀。

(工商 )