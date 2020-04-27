荷蘭回贈鬱金香 陳時中揪國人一起捐口罩 14:432020/04/27 工商 郭建志 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （圖中持麥克風者為衛福部長陳時中，桌上是荷蘭致贈的鬱金香。圖／郭建志攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 衛福部長陳時中今（27）日說，今天是荷蘭的國慶日「國王節」，荷蘭空運贈送台灣3,999朵荷蘭國花鬱金香，搭配焦糖煎餅，送往中央流行疫情指揮中心等場所，我們感謝荷蘭的心意。 另外，陳時中提到，國內口罩上軌道，品質很好、產量穩定，因應國際互助精神，現在推出「護台灣、助世界」運動，呼籲民眾一起向世界捐贈口罩。民眾只要透過健保行動快易通APP，在「個人可買的口罩額度內」進行「捐贈」，由國民展現台灣的心意給國際社會，也提供政府進行衡量。 (工商 ) #世界 #荷蘭 #陳時中 #鬱金香 #衛福部長 也許您會感興趣 推薦閱讀 海軍沒法定義務接受疫調？藍委罵陳時中爛透了 22:462020/04/23 政治 陳時中反對韓國瑜... 蔡正元批：開始耍官威 10:052020/04/24 政治 韓國瑜防疫出招 網驚陳時中崩盤？ 10:122020/04/24 政治 韓國瑜求援竟開槍 羅智強怒轟陳時中：扯後腿！ 12:072020/04/25 政治 雙標對待韓國瑜林右昌？他轟陳時中大小眼 14:362020/04/25 政治 五一連假正常過 陳時中：做好人流管制 15:202020/04/25 生活 韓國瑜防疫超車！陳時中跌神壇 網點出關鍵原因 15:172020/04/25 政治 我國抗疫成績亮眼 陳時中：感染控制及醫療人員素質居功 15:262020/04/25 生活 高市府一再公布有疑似案例 陳時中：無益於疫情 15:592020/04/25 生活 陳時中不休假 「病毒沒有假期」 17:472020/04/25 生活 生活熱門新聞 豬揚變色曝玄機 唐綺陽吐更驚人的 - 生活 金正恩若真過世 李雪主恐下場淒涼 - 生活 金正恩親信玩很大？恐怖性癖好曝光 - 生活 金正恩超奢華菜單曝光 吃飯必備這三道菜 - 生活 在「這個」平行世界裡面錢櫃沒有失火 宅神一句話酸爆 - 時事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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