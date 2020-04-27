衛福部長陳時中今（27）日說，今天是荷蘭的國慶日「國王節」，荷蘭空運贈送台灣3,999朵荷蘭國花鬱金香，搭配焦糖煎餅，送往中央流行疫情指揮中心等場所，我們感謝荷蘭的心意。

另外，陳時中提到，國內口罩上軌道，品質很好、產量穩定，因應國際互助精神，現在推出「護台灣、助世界」運動，呼籲民眾一起向世界捐贈口罩。民眾只要透過健保行動快易通APP，在「個人可買的口罩額度內」進行「捐贈」，由國民展現台灣的心意給國際社會，也提供政府進行衡量。

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