33歲依然母胎單身的李宣榕，今（27）日加盟新唱片東家福茂舉行記者會，她透露除了7位數的簽約金外，音樂事業的規劃才是打動她的主因，今年也會讓大家聽到新歌〈我盡力了〉，而提到1月12日因呼吸中止症過世的父親，讓她不禁淚崩，直說現在還是很懷念爸爸，但很開心在他走的前兩天，有讓他先聽到歌曲最初的版本，沒有辜負爸爸對自己在音樂路上的期待。

她因為演出《女兵日記》入圍亞洲電視大獎最佳女配角獎，在前往菲律賓馬尼拉與會時，父親突然過世讓她見不到最後一面，「我當下真的不敢掀起來看最後一面，當我鼓起勇氣看的時候，爸爸是笑著等我回來，他的笑已經回應我的所有一切。」讓她深覺在這條路上無論是爸爸、家人、或是演藝圈、我都盡力了，沒有遺憾。

演出《女兵日記》受到矚目的李宣榕，27日加盟福茂，她透露除了7位數的簽約金外，音樂事業的詳盡規劃才是打動她的主因。（攝影／張祐銘）

提起最後跟爸爸一起的時光，李宣榕說：「我本來是想說整首錄完再給爸爸聽，他離開之後我就想說還好有讓他聽到新歌，加入新東家爸爸也很開心。」對於新歌〈我盡力了〉，李宣榕說歌名真的太巧合，也因此在配唱時幾度唱不下去，「在這條路上無論是爸爸、家人、或是演藝圈、我都盡力了。」

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(中時電子報)