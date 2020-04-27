五一連假赴人多景點需隔離？陳時中：主要是預防作用 14:322020/04/27 中時 季節 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 清明連假由於墾丁人潮擠爆，引起民眾恐慌怕成為新冠病毒破口，政府也緊急疏散人潮。圖為墾丁全盛期人潮，將馬路擠得水洩不通 (資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 清明連假部分景點人潮眾多，導致衛福部在事後請曾前往人潮眾多景點的民眾自主健康管理14天，部分公司更要求這類員工需先在家上班。五一連假將至，政府推出1968app用不同顏色燈號提醒民眾各景點人潮，倘若五一時前往人潮眾多的紅燈景區，之後是否需要暫時被隔離？對此中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中在今天指揮中心記者會上只簡短回稱，推出app主要是預防作用。 (中時 ) #人潮 #景點 #陳時中 #五一連假 #預防 也許您會感興趣 推薦閱讀 51連假防疫 台中加強景點管制 04:102020/04/25 地方新聞 防五一連假人潮 侯友宜：分階管控 11:312020/04/25 政治 五一連假 林佳龍：熱門景點將實施總量管制 12:072020/04/25 政治 五一連假正常過 陳時中：做好人流管制 15:202020/04/25 生活 五一連假將屆 新北市金山區啟動人車流管制演練部署 15:492020/04/25 生活 五一連假觀光 台南低調續推虎頭埤花季、關子嶺泡湯旅程 15:502020/04/25 生活 五一連假墾丁訂房慘不忍睹 只剩1成 19:432020/04/25 生活 蘇揆拍板照休 五一連假大挑戰 04:102020/04/26 生活新聞 新北嚴控人流 超量一定封起來 04:102020/04/26 地方新聞 墾丁訂房率 8成慘跌剩1成 04:102020/04/26 地方新聞 生活熱門新聞 豬揚變色曝玄機 唐綺陽吐更驚人的 - 生活 金正恩若真過世 李雪主恐下場淒涼 - 生活 金正恩親信玩很大？恐怖性癖好曝光 - 生活 金正恩超奢華菜單曝光 吃飯必備這三道菜 - 生活 在「這個」平行世界裡面錢櫃沒有失火 宅神一句話酸爆 - 時事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。