清明連假部分景點人潮眾多，導致衛福部在事後請曾前往人潮眾多景點的民眾自主健康管理14天，部分公司更要求這類員工需先在家上班。五一連假將至，政府推出1968app用不同顏色燈號提醒民眾各景點人潮，倘若五一時前往人潮眾多的紅燈景區，之後是否需要暫時被隔離？對此中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中在今天指揮中心記者會上只簡短回稱，推出app主要是預防作用。

(中時 )