路透27日報導，法國巴黎銀行（BNP Paribas）發表的一份報告指出，過去2至3年，亞洲發展中國家的美元債務規模未出現大變化，亞洲區看來不存在與美元債務相關的系統性風險；不過，在美元短缺時期，美元升值將加重美元債務比重較大公司的負擔，主要包括在香港上市的中國公司，當中，以房地產、工業和非必需消費品行業的情況尤為突出。

整體來看，該行認為，整體情況尚不需過度擔憂；在其研究中，若美元升值10％，有部分企業可能今年盈利會下降2％或更多，這是因債務和利息增加導致；但有些公司因同時有美元收入，可部分抵消負面影響。

報告中提到，過去7至8年中，當美國以外的美元債務急劇膨脹時，新興市場經常出現美元短缺的情況；過去10年中，全球（即美國境外）的美元債務已從6兆美元翻倍至12兆美元，其中，新興市場的美元債規模更從1.7兆美元增至3.8兆美元。

然而，過去2至3年，亞洲發展中國家的美元債規模幾乎保持不變，約為1.4兆美元；發展中歐洲國家的美元債於過去3年則由約5000億美元減少至約4000億美元；此外，發展中非洲及中東國家的美元債由7000億增至9500億美元；發展中拉丁美國家亦由約9000億增至1.02兆美元。

報告指出，因此亞太區看來並不存在與美元債務相關的系統性風險。相對於本身的美元債務，主要經濟體持有可觀的美元儲備，例如中國的美元儲備與美元債比例為229％、印度為110％、台灣為245％及泰國為200％；至於，馬來西亞和印尼似乎存在美元短缺，這在一定程度上反映了兩國貨幣自年初以來下跌的表現。

法國巴黎銀行表示，雖然亞洲看來不存在系統性風險，但仍有一些問題值得關注，在美元嚴重短缺期間，亞洲貨幣貶值而美元則升值，這加重了持有美元債務的公司債務負擔（以本國貨幣計），這些公司主要是香港上市的中國公司，當中，以房地產、工業和非必需消費品是情況最為突出的行業。

(旺報 )