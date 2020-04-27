疫情影響，國際鋅金屬報價跌跌不休拖累，鋼聯(6581)首季財報出爐，稅後虧損461萬元，每股純損0.04元，是上市掛牌以來首度出現單季營運的虧損。鋼聯在4月起調高集塵灰、污染土壤等處理費用有利第2季營運表現，可望有機會轉虧為盈。

4月1日起，鋼聯將污染土壤處理費用由每公噸6000元調高為7000元，鋼鐵業集塵灰代處理費用由每公噸1500元調高到4600元，若國際金屬報價能維持穩定，鋼聯第2季可望轉虧為盈。

鋼聯首季營收2.49億元，年減35.8%，毛利率19.69%，年減33.97個百分點，稅後虧損461萬元，較去年同期由盈轉虧損，每股純損0.04元，是鋼聯上市掛牌以來首度出現單季營運虧損的局面。

國際鋅庫存維高檔水準約在10萬公噸，每公噸報價也已由1月的2330美元下滑到4月的1890美元，今年首季的鋅金屬報價為每噸2100美元，去年同期為2800美元，價格也下滑高達25%，嚴重影響到鋼聯首季營運表現。

(時報資訊)