國民黨北市議員應曉薇要求市府在3天內協助受害者成立自救會，向錢櫃提出求償理賠。（譚宇哲攝）

北市議會第3次定期會今天下午舉行交通部門質詢，國民黨團議員質詢時聚焦林森北路錢櫃KTV大火案，應曉薇要求市府在3天內協助受害者成立自救會，向錢櫃提出求償理賠，陳重文呼籲市府應針對營業場所的「動態違規」祭出對策，例如落實室內全面禁菸，防止業者私自關閉消防警報。

應曉薇質詢表示，大火造成如此嚴重傷亡，錢櫃卻只給傷亡者10萬元慰問金，其他理賠還要由保險判定，要求市府3天內協助受害者成立自救會，向錢櫃提出求償理賠；此外，錢櫃董事長練台生傳出在火警發生後多次致電北市府，是解釋、道歉還是向市府關說？

消防局副局長畢幼明表示，市府會全力協助傷亡者，但消防局並沒有接到練台生電話。

陳重文質詢時要求全體市府局處官員、議會同仁起立，向林森錢櫃火災傷亡者默哀1分鐘；陳重文說，市府為八大行業的安檢稽查會通知業者，業者既然有所準備，到場難以發現問題，就算發現問題也只是限期改善，對於此次大火人為關閉消防警報系統，根本無法遏止。

陳重文認為，市府稽查沒辦法預防業者動態違規，建議市府調整，例如衛生局有沒有辦法全面杜絕室內抽菸？讓業者不要因為怕觸動煙霧偵測警報器，自行關閉消防警報。

北市衛生局回應，市府每年都稽查6到7萬處禁菸場所，一旦查獲就依「菸害防制法」開罰，未來會加強查緝。

李傅中武也指出，市府3月6日、30日稽查林森錢櫃都合格，就是因為都有先預告，業者早已準備好，建議未來稽查要採預告式跟無預告式交錯進行，也要求消防局公布3月稽查林森錢櫃的合格報告書，讓全民檢視。

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(中時 )