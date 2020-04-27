檢警下午2時重回林森北路錢櫃KTV勘查火場，數十名媒體記者守在一樓大門封鎖線外，正當檢警在樓上勘驗時，不知何故，原本因救災而敲破的高樓玻璃窗，大批碎片突然從天而降，砸中封鎖線外的數十名記者，引起虛驚。所幸無人因此受傷，但也嚇得媒體閃避。

(中時 )