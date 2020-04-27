檢警勘驗錢櫃火場 碎玻璃從天而降 砸中數十名記者 14:472020/04/27 中時 胡欣男 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 檢警勘驗錢櫃火場，碎玻璃從天而降。（胡欣男攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 檢警下午2時重回林森北路錢櫃KTV勘查火場，數十名媒體記者守在一樓大門封鎖線外，正當檢警在樓上勘驗時，不知何故，原本因救災而敲破的高樓玻璃窗，大批碎片突然從天而降，砸中封鎖線外的數十名記者，引起虛驚。所幸無人因此受傷，但也嚇得媒體閃避。 (中時 ) #記者 #檢警 #媒體 #封鎖線 #勘驗 也許您會感興趣 推薦閱讀 出動200人力！警破獲近年最大山老鼠盜木集團 13:412020/04/23 社會 網軍粉專潛入疫情記者會專黑媒體？指揮中心急切割 22:172020/04/23 生活 被消失！幕僚考慮不再讓川普出席疫情例行記者會 21:522020/04/25 國際 錢櫃大火檢警究責 負責人及施工人等悉數法辦 17:372020/04/26 社會 錢櫃大火5死 檢警下午勘驗火場 08:412020/04/27 社會 錢櫃KTV大火奪5命 檢方下午勘驗火場釐清起火點 10:102020/04/27 社會 檢警追查錢櫃起火原因 儲藏室1小時前曾被打開1秒 10:362020/04/27 社會 警消勘驗錢櫃火場 確認消防栓與灑水裝置都被關閉 11:192020/04/27 社會 錢櫃大火追原因 北檢下午2時勘驗火場 11:192020/04/27 社會 疑拿「雷射測距儀」進錢櫃5樓儲藏室充電 工人再遭傳喚 13:412020/04/27 社會 社會熱門新聞 正妹伴娘9分鐘愛愛片外流 男主角竟是閨蜜老公 - 社會 老爸突傳「蝴蝶高清無碼」外流影片 網笑：野戰版 - 社會 竹科工程師命喪錢櫃 訣別電話：「爸…我出不去了！」 - 社會 玩水失蹤三天 12歲女童陳屍廢棄自來水廠池底 - 社會 疑拿「雷射測距儀」進錢櫃5樓儲藏室充電 工人再遭傳喚 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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