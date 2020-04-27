金鐘迷你劇視帝夏靖庭在Netflix《誰是被害者》中，有別過去以往角色詮釋年輕時犯下大錯，他說當飾演妻子的季芹緊緊握住他的手時，感到一股暖流傳遞。夏靖庭表示，若能以角色立場說話，會對妻子深感抱歉，「因自己的過去而無法面對自己的痛苦，完全忽略老婆對我的愛，其實過去就應該讓它過去，更加值得珍惜的是現在，只要活著就有希望。」

王識賢（左）笑說自己對張再興不手軟，有時文件夾拿起來就往他頭上K。（圖／Netflix提供）

《角頭》男星張再興改邪歸正，這次在新戲中演出有江湖味的刑警，他透露在拍完《角頭2》後認識很多刑警，私下也長期擔任警察志工與反毒大使，在熟讀《誰是被害者》劇本後，他曾與熟識的刑警討教辦案過程與心情，「這次在辦案過程要有江湖味，才能對偵查對象突破心房！」

王識賢（左）笑說自己對張再興不手軟，有時文件夾拿起來就往他頭上K。（圖／Netflix提供）

張再興在戲中背對著長官王識賢做了不該做的事，深怕醜事曝光，每天戒慎恐懼，「每次在識賢哥面前，我怕都怕死了！」因此在拍戲空擋沒有跟王識賢有過多互動，再加上兩人是繼《角頭》後第二次合作，皆從黑道變白道，王識賢笑說自己對他完全不手軟，有時文件夾拿起來就往他頭上K，對起戲來一點都不需要刻意。

林意箴在劇中首次使壞演出心機婊女記者。（圖／Netflix提供）

而曾在植劇場《花甲大人轉男孩》有亮眼表現的林意箴演出許瑋甯報社的同事，為達成目的不擇手段，是亮點綠葉之一。她透露與心中偶像許瑋甯對戲是一大挑戰，直呼：「腋下很濕。」她在《誰是被害者》惦惦吃三碗公，觀察許瑋甯搶新聞的路數，默默模仿起，竟搶走了許瑋甯的升遷機會，成為「心機婊」，堪稱是她演出以來第一次使壞。《誰是被害者》由由張孝全、許瑋甯、王識賢等人主演，將於4月30日於Netflix首播。

林意箴在劇中首次使壞演出心機婊女記者。（圖／Netflix提供）

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(中時電子報)