別以為肚子痛就是吃壞東西，小心腸子也會中風，聯新國際醫院日前收治一名腹部劇烈疼痛患者，原以為是食物中毒，醫師檢查後發現是上腸繫膜動脈阻塞，也就是危險性高的「腸中風」，一定要即時處置，否則錯過治療黃金期將，恐引發腹膜炎甚至是敗血症，不得不慎。

一名林姓患者日前晚餐吃麵包，腹部突然劇痛被送到急診室，醫師診療他伴隨背部疼痛，研判不同於一般的腸胃不適，安排電腦斷層掃描檢查，發現上腸繫膜動脈內壁有剝離破裂，血液流到假腔並且壓迫真腔，進而堵塞動脈造成腸子缺血，也就是所謂的「腸中風」。

聯新國際醫院神經醫學中心執行院長陳啟仁，連夜幫患者進行微創手術，擺放支架封住動脈破洞讓血流恢復。他說，腸中風是指腸動脈血管堵塞，造成供應大腸小腸的血流不順暢，血管剝離通常為患者血壓高血管自動破裂，或是血壓不高但受外力撞擊腹部，或做激烈運動等用力動作，造成腸血管剝離進而壓迫血路。

陳啟仁指出，腸中風是動脈堵塞，攸關生命安全，應把握治療黃金時間，嚴重將威脅生命，呼籲民眾若有不正常腹部劇痛應盡速就醫。

(中時 )