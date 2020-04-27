有關計程車客運業、遊覽車客運業之駕駛人、小客車租賃業代僱駕駛紓困，交通部公路總局今天表示，已有超過9成駕駛申請、發放逾新台幣8.6億元。

公路總局表示，計程車客運業與遊覽車客運業駕駛人、小客車租賃業代僱駕駛，今年4月至6月，每月定額補貼薪資1萬元，共計3萬元，截至26日止，除大台北地區因計程車駕駛人數較多外，其餘地區皆已完成受理駕駛人申請，目前已有超過9成，共計8萬6000名駕駛人受領薪資補助，已發放8億6000萬元補助款。

公路總局說，受補助對象基本上為現職駕駛人，對駕駛人相關資格條件並依實際任職從事職業駕駛情形從寬認定，但有少數駕駛人不符合申請資格，如：本身執業登記證失效、或每月開車不滿15天兼差性質等之駕駛人。

公路總局說，勞動部另已針對自營作業者或無一定雇主勞工，推出3萬元生活補貼方案，如符合該部所訂今年3月31日已在職業工會參加勞工保險、投保薪資在2萬4000元以下，且2018年度個人綜合所得總額未達課稅標準等條件，都可依規定向勞動部委託職業工會提出申請。

(中時 )