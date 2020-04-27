台大公衛學院副院長陳秀熙27日利用流行病學曲線計算4種情境之下的磐石艦感染人數，推出較有可能是指標個案3月23日感染之後才傳染，那麼總感染人數應該是70人，造成的本土社區感染不到5人，影響極小；但若是一開始就有無症狀感染者，則推算出來應該是42人感染，也就是目前還有12人還沒篩檢出來。不過他也提醒，任何群聚感染都有造成社區感染的風險，還是需要大家共同努力來避免。

陳秀熙回顧過去1周疫情，4月26日全球致死率7％，是疫情以來最高；但另一方面康復人數慢慢回升，從上周25％到本周28％，也是疫情以來最高，主要是確診人數減少。亞洲方面增加最多確診個案有馬爾地夫406％、孟加拉133％、新加坡112％；香港、澳門、泰國、馬來西亞、汶萊、柬埔寨、越南趨緩，R0值（病例再生數）小於1。

歐盟也趨緩，R0值小於1的包括西班牙、德國、比利時、瑞士、挪威、捷克、希臘、冰島、葡萄牙，但是東歐一直在升溫。紐澳疫情下降。非洲比較特別是南非，前1、2周增加檢測能力，所以個案開始增加，但是像摩洛哥確診增加滿多。

美國開始趨緩，尤其紐約致死率下降，華盛頓、密西根、路易斯安納州R0值小於1，表示美國的社交距離措施發揮功效，但是小波的流行還是會有。南美洲厄瓜多和巴西增加得非常多，其他大部分持平，但可以看出都還在流行中。

致死率方面，全面篩檢的國家，美國5.7％，德國3.8％有點往上升，南韓2.3％。比利時15.3％、法國14％、英國13.7％是全球致死率最高，可以看出3個體系都還在調整。

陳秀熙表示，到26日全球經濟損失467億美元，各國開始精算經濟損失，這個數據開始變得重要。全世界都進入「後大流行期」，很多國家確診病例減少，但還是必須監控。根據美國目前在幾個城市做的血清調查，目前300萬人感染，其實背後要乘以100倍才是真正的感染人口，未來要精準防禦，因此疫苗開發非常重要。

陳秀熙表示，磐石艦感染是群聚感染事件，根據鑽石公主號R0值5來估算3種情境：若是2月28日整備中感染，推算已感染356人；若是3月16日抵達帛琉時感染，推算已感染161人；若是3月23日指標個案感染，推算已感染70人。目前從指揮中心得到的數字是30人感染，因此回推回去較有可能是第3種情況。幸運的是4月14日到4月18日官兵下船回到社區之後，可能造成的社區感染人數是4.8人，影響非常小。

但不排除如果一開始感染者是無症狀，由於無症狀感染者R0值較低，用流行曲線推估，到4月14日應該有42位個案，也就是目前有12個個案還沒篩檢出來。

萬幸的是台灣之後把磐石艦官兵集中隔離檢疫，這樣對社區感染影響不大。但陳秀熙也提醒，磐石艦是標準的群聚感染，而任何群聚感染都會造成小波危險，即使有社交距離或隔離檢疫；如何讓群聚感染不變成社交感染，還是需要全體共同努力。

(旺報 )