國立金門大學主編的《海外華人研究 Translocal Chinese： East Asian Perspectives》專刊，再獲國際權威學術機構認證。（金大提供）

國立金門大學主編的《海外華人研究 Translocal Chinese： East Asian Perspectives》專刊，被全球最大同儕審查索引摘要資料庫（Scopus）收錄於該機構資料庫中，讓金大在相關學術研究領域的研究，再次獲得國際學術機構的認證。

這也是繼今年3月中旬，金大接獲歐洲科學基金會（European Science Foundation）通知，已將該刊收錄於歐洲人文社會科學研究索引（ERIH PLUS）中之後，再度獲得Scopus資料庫的收錄，不僅確認《海外華人研究》刊物的學術位階，也認可金大在僑鄉研究中的重要性。

金大校長陳建民表示，金門是僑鄉，該校對推動僑鄉研究不遺餘力，除成立閩南文化碩士學位學程之外，並於2018年設立校級「閩南文化與僑鄉數位典藏中心」，積極耕耘該特色領域的學術研究。

主編劉名峰教授表示，《海外華人研究》原為中華民國海外華人研究學會的機關刊物，於2015年與國立台灣師範大學、荷蘭學術出版公司Brill簽約，並轉型為全英文的半年刊，成為學術界中極少數以華人移民為對象的國際期刊。2018年，《海外華人研究》的編輯部移設金門大學，突顯其僑鄉研究的特色。

劉名峰說，金大在最近2年多以來，除逐年強化產學研能力外，並加強與國際學界中以海外華人為主題的學術網絡串連，2019年更邀請新加坡南洋理工大學華裔館游俊豪館長，以及世界海外華人研究學會的創始會員、美國加州柏克萊大學王靈智教授等人到校專題演講和研究分享。

金大表示，國際權威的學術機構短期內接連地收錄《海外華人研究》，除認可該刊近年來在學術品質提升的努力之外，也顯示海外華人議題在研究趨勢上的重要性。未來，僑鄉與海外華人研究的課題會更受重視，金門大學也將結合各界力量共同推廣和深化僑鄉研究。

(中時 )