海巡署最強國首艘國造600噸雙船體巡防艦「安平號」今(27日)在高雄下水，由於安平艦具有飛彈射控及發射模組化平台，未來暫時可加裝雄二、雄三對艦飛彈，與海軍沱江艦有相同戰力，海巡署表示安平艦具有「平戰轉換」功能，可由平時海上執法立轉換為執行軍事防衛任務，未來陸續下水的11艘同艦，對維護台海安全及區域和平具有相當嚇阻力。

平安艦具有飛彈射控及發射模組化平台，未來暫時可加裝雄二、雄三對艦飛彈，與海軍沱江艦有相同戰力，海巡署表示安平艦具有「平戰轉換」功能。(艦隊分署提供)

今(27)日上午10時，行政院陳其邁副院長偕同海洋委員會李仲威主委及中信造船股份有限公司韓碧祥董事長等人，在中信高鼎廠舉行「首艘600噸級巡防艦下水、第3艘開工暨第3艘35噸級巡防艇交船聯合儀式」，由行政院陳其邁副院長主持，藉由首艘600噸級巡防艦「安平艦」下水擲瓶儀式，為「安平艦」祈福，預祝一切平安、順利。

上午聯合儀式內容包含首艘600噸級巡防艦「安平艦」下水、第3艘600噸級巡防艦開工及第3艘35噸級巡防艇交船。首先由陳其邁副院長按下第3艘600噸級巡防艦開工按鈕，「安平艦」下水則邀請艦隊分署分署長夫人按下擲瓶按鈕，完成擲瓶下水儀式，同時拋撒彩帶慶祝，預祝建案順利圓滿完成。

安平艦具有飛彈射控及發射模組化平台，未來暫時可加裝雄二、雄三對艦飛彈，與海軍沱江艦有相同戰力，海巡署表示安平艦具有「平戰轉換」功能。(艦隊分署提供)

新造600噸級巡防艦係參考海軍沱江艦設計基礎，針對海巡勤務性質、任務特性及使用需求，適度改良優化為海巡模組，並增設高壓水砲、增強船體結構強度及穩定性；同時預留飛彈系統管線，具備平戰轉換功能，擁有維護臺海安全及區域和平的堅強實力，象徵臺灣朝向國防自主的目標，往前邁出了一大步。未來首艘600噸級巡防艦「安平艦」規劃配置於南部地區機動海巡隊，預計今(109)年10月提前2個月完工交船，投入南方海域護漁及維權任務。

另在陳其邁副院長的見證下，完成澎湖海巡隊3583艇交船儀式，由艇長蔡長壽代表受贈船模。新造35噸級巡防艇最高船速可達45節，是國內目前最高速的執法船舶，該艇更具備水砲功能，射程可達60公尺，不但能有效提升澎湖海域取締越界大陸船舶效能、保障漁民的作業權益，更能大幅提高查緝走私偷渡成效，堅守國境安全的第一道防線，不讓防疫工作出現海上破口。

海洋委員會表示：為落實政府「國防自主、國艦國造」政策，「籌建海巡艦艇發展計畫」預計建造各型艦艇計141艘，為國內造船產業帶來了空前的榮景，有效帶動造船產業鏈的發展，大量增加船舶設計、材料、裝備、軍工、檢驗及維保廠商的訂單，預估可創造8,000個以上的工作機會及高達新臺幣1,000億元以上之產值，大幅提升臺灣造船產業的國際競爭力。海巡新造艦艇無論在性能及裝備均大幅躍升，新造艦艇投入海上巡邏勤務，將可提升巡邏密度與勤務強度，有效查緝走私偷渡，取締越界陸船，防堵非洲豬瘟及新冠肺炎從海上入侵。目前「籌建海巡艦艇發展計畫」各項建案均依計畫期程順利執行，進度符合或大幅超前，海洋委員會將穩健推動國艦國造政策，如期、如質、如預算完成建案目標，逐步厚植海上巡防能量，有效捍衛我國主權及漁權，不負國人殷切的期望。

(中時電子報)