麥格理綠投資集團27日宣布，向再生能源業者RES收購Buheii風場，該風場容量為79.8MW，是麥格理綠投資集團在挪威參與的第一個風電專案，目前專案資金已經到位。

麥格理說，由於Buheii風場於今年1月宣佈，將供電給Eramet Norway公司到2038年，讓Eramet Norway公司在挪威的冶煉廠能獲得長期且穩定的電力供應。Eramet Norway公司每年電力需求超過2 TWh，高度仰賴長期且穩定的供電條件，才能確保其位於Porsgrunn、Sauda和Kvinesdal等地的加工廠運作無虞。 麥格理指出，該風場主要的土木工程和線路規劃與佈建工程將由兩家北歐公司來執行，其中包括挪威最大的營造廠Risa AS。Risa將負責專案中所有的陸域工程，預計將在未來幾周動工，施工期預計將為期一年。相關工程預計創造80到100個工作機會；其他已加入供應鏈的廠商名單也將適時公布。 麥格理補充，該風場完工後，將有19台Vestas V150風機，預計商轉後，所產生的低碳電力足以減少每年相當約15,000噸二氧化碳的排放量。預計該風場存續運轉期間，可望減少排放37萬5,000噸的二氧化碳量，符合挪威所訂的能源政策目標：2030年前做到「氣候中和」，並在2050年前實現「低排放社會」。

(工商 )