台北市美食外送產業工會日前呼籲，考量外送員會接觸不特定的民眾，恐有較高風險，指揮中心應給予防疫物資、提高其防護。衛福部長陳時中17日曾回應將找業者及中華郵政討論。指揮中心發言人莊人祥今（27）日說明，已找來業者開會，做出決議，第一，外送員、郵差的包裹、郵件、食物等，將朝向要求電子化簽收。第二，將在「防疫大作戰」系列宣導影片，放入外送員的應對解說。其餘詳細規範今天稍晚將會公布。

陳時中也補充，重要文件不見得一定要現場簽收，「意思有表達即可」，例如有按電鈴表示到場等，若真要簽收者，可以放在郵局等候招領、事後再領取等。

至於勞動部日前承諾將替工業區勞工協調爭取活性碳口罩一案，陳時中回應，允許廠商在自由市場使用非徵用口罩。另有超商店員反應工作時都會接觸不特定對象，卻無配發口罩提供防護。陳時中認為，要來配發的口罩要在「實名制」的架構下配發，因為口罩是防疫物資，上班、平常日常生活都要帶，因此口罩不分上下班，除了醫院場所是不一樣的，其餘是特別需要的才會增加配送。

(工商 )