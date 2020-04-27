新冠肺炎疫情衝擊全球產業，雄獅（2731）旅遊集團搶攻求生「4支箭」，宣布攜手農委會「為農業找通路，為觀光找出路」，整合農委會百大農業精品及雄獅行銷、通路資源，盼透過跨界合作結合台灣農業及旅遊，滿足防疫實務採購需求、並開創產銷通路合作新局。

新冠肺炎疫情使全球各國紛紛實施封城管制防疫，旅遊業營運面臨「海嘯第一排」的直接衝擊。雄獅董事長王文傑表示，疫情僅僅2個月便使集團300億元的年營收規模完全熄火，並改變人類的互動行為模式，國際間以鎖國築城壁壘，反全球化浪潮已然成形。

王文傑指出，集團過去以經營出境遊為主，對此必須找出新營運模式。目前雄獅剩下的4項營收（Revenue）為產業振興與推廣、旅遊、商品、食品，都和農委會有關。而台灣農特產品的產銷單位及百大農業精品，亦面臨銷售危機，使雙方洽談合作一拍即合。

王文傑表示，雄獅拚「營收」的4支箭，一是偕同政府「產業振興與推廣」，二是強化安心出遊的國旅市場，配合休閒農場體驗遊程。三是以「Lion Select雄獅嚴選」支持台灣小農良心耕種，四是以「欣食旅」餐飲事業主打從產地到餐桌的「好肉好菜、自由自在」。

雄獅與農委會跨界合作，首波將以台灣出發，嚴選農委會百大農業精品，透過「農委會＋雄獅」的雙重認證，挑選出具有產銷履歷、國際獎項、在地職人等特色元素商品，整合雄獅線上500萬會員與線下門市通路據點，提供雄獅會員於「欣嚴選」平台下單優惠。

同時，雄獅將以斥資1億元打造的忠孝概念店做為示範店，逐步推廣至全台40間指定門市，融合集團龐大的採購力、脈絡力、銷售力，串聯起農委會的一級花卉生鮮、二級加工伴手禮與三級農遊體驗，開創台灣農業與旅遊產業產銷通路合作新局。

王文傑指出，目前台灣觀光經濟GDP是負的，過去台灣每年旅遊逆差達4000億元，現在台灣的防疫優良成果是國旅契機，應將台灣出境遊創造的8000億元產值轉化為國旅產值，整合縣市政府資源提升觀光內需，「自己的國家自己救，自己的觀光產業自己救」。

王文傑坦言，旅遊業現只剩下國旅的單一核心，他現在是十足的「台灣粉」（Taiwan Fan）。集團旗下寶獅旅行社在防疫期間推出國旅「安心制」、「實名制」、「配額制」3大安心旅行制度，讓國人重新深度體驗「台灣之美」，樹立「台灣觀光」的全球價值。

王文傑表示，「Lion Select雄獅嚴選」是十幾年前便想做的，此次因疫情而加速打破集團原有既定方向打破，將資金及資源往新的營運模式重新調配，毫無懸念地走下去，希望可貢獻成為台灣之美、台灣之好，建立起台灣之光。

(時報資訊)