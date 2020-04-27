陸信通院：Q1 57款5G手機申請進網 14:502020/04/27 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸今年第1季有57款5G手機申請進網。（shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據中國信息通信研究院泰爾終端實驗室統計分析，2020年第1季申請進網的手機產品106款，其中5G手機57款，款型占比53.77％，與2019年第4季相比成長達14.7個百分點。 此外，據新浪財經報導，另看到第1季4G手機有37款、款型占比34.91％。與2019年第1季相比，4G手機款型占比下降49.5個百分點，與2019年第4季相比也下降8.1個百分點。 (旺報 ) #手機 #中國 #下降 #5g #新浪 也許您會感興趣 推薦閱讀 《通信網路》基站架設許可到手 遠傳5G暑假開台 09:092020/04/23 財經 《熱門族群》5G下季上陣 電信三雄拚扭轉資費拉ARPU 12:162020/04/23 財經 台灣之星攜手中嘉 辦門號送網路 15:202020/04/23 財經 NCC：5G頻率使用費2年免繳 04:092020/04/24 產業．科技 5G振奮人心 光通訊鼓舞 04:092020/04/24 證券．權證 4月30日 中華電、台灣大法說 聚焦3議題 04:092020/04/26 財經要聞 台積5G封裝 拼圖完成 04:102020/04/27 財經要聞 陸三大險企 Q1淨利減逾三成 04:102020/04/27 財經要聞 5G來臨 為PCB廠注活水 04:102020/04/27 產業．科技 亞洲PCB超前部署 搶5G商機 04:102020/04/27 產業．科技 兩岸熱門新聞 陸殲-20爭氣 量產超俄趕美 - 焦點新聞 - 旺報 阿里蔣凡桃色風波遭重懲 拔除合夥人身分 - 兩岸 - 旺報 助漁民度難關 澳洲將對大陸出口500噸龍蝦 - 兩岸 - 旺報 大國衰落 史學家：美國已無法領導西方國家 - 兩岸 陸媒：蓬佩奧四處散布「政治病毒」罪責難逃 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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