據中國信息通信研究院泰爾終端實驗室統計分析，2020年第1季申請進網的手機產品106款，其中5G手機57款，款型占比53.77％，與2019年第4季相比成長達14.7個百分點。

此外，據新浪財經報導，另看到第1季4G手機有37款、款型占比34.91％。與2019年第1季相比，4G手機款型占比下降49.5個百分點，與2019年第4季相比也下降8.1個百分點。

(旺報 )