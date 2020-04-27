錢櫃林森店嚴重火警，釀5死1命危48傷慘劇，檢警調查原因為該店施工時引發火警，導致仍繼續收客營業的樓層死傷慘重。而錢櫃未暫停營業、硬要賺錢的行為，也遭不少網友及民代撻伐。轄區警方透露，錢櫃之所以硬要營業，主要是林森店生意太好，「連門口都有黃牛兜售排隊號碼牌，1張喊到2千元依然有人瘋搶！」天天「滿包」哪捨得不開門做生意？

轄區派出所員警說，錢櫃林森店因地處酒客聚集的中山區，本來在全台各分店中，業績就數一數二，堪稱「旗艦店」或「指標店」，加上政府為因應新冠疫情，強制酒店暫歇業後生意更好，「很多酒客還是需要聚會場所啊，所以找傳播妹去KTV歡唱，是很正常的『替代方案』。」

員警透露，林森店長期就「包廂難求」，有些腦筋動得快的年輕人，便仿效電影院門口的「黃牛」，先前往KTV櫃台領取好「候位號碼牌」，等到未事先訂位、又急於歡唱的顧客到場後，便上前兜售，「以前的行情1張大概1千到1千5百元，最近可能因疫情生意更好，已經漲到2千元，還不一定搶得到哦。」足見該店包廂搶手程度，讓林森店捨不得停業。

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(中時電子報)