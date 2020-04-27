為協助國內水資源與循環經濟業者了解市場潛在商機與最新展覽資訊，「台灣國際水週(TIWW)」及「台灣國際循環經濟展(CE Taiwan)」主辦單位外貿協會將於2020年5月19日以線上直播方式辦理《水X循環經濟》開拓綠金新藍海商機說明會，於防疫期間持續協助廠商力闢商機。

說明會將就今年展覽「水」與「循環經濟」兩大主題，邀請到水週協辦單位，也是我國水利主管機關「水利署」以永續經營水利資源的理念，分享台灣水利最新產業趨勢與未來商機；另「循環經濟」主題邀請與產業界合作緊密的工業局就最新循環經濟產業模式，專業剖析台灣產業如何以此為契機，從傳統線性經濟，轉型成循環永續經營，協助廠商搶攻綠色環保商機。

缺水危機，已成為全球關注話題，目前新冠肺炎蔓延下，以乾淨水源洗手已成為關鍵防疫步驟，但如何永續利用水資源？即將於9月辦理之「台灣國際水週」就將以「水資源永續利用」為主軸，展出「再生水處理」、「輸送儲存與配件」、「綠色基礎建設」、「終端淨水與飲用水」與「流體自動化與控制」等，水利署與台北市政府亦將以主題館方式展出，相關業者也將展示最新產品與技術，完整呈現水資源上中下游產業鏈；「台灣國際循環經濟展」則將以「資源永續利用」為主軸，展出「環保科技」與「新商業模式」等資源循環利用相關產品及創新技術，兩項環保綠能展同期展出，逆勢突破疫情衝擊。

貿協表示，《水X循環經濟》開拓綠金新藍海商機說明會，活動即起開放線上免費報名。「台灣國際水週(TIWW)」及「台灣國際循環經濟展(CE Taiwan)」將於9月24日至26日在台北世貿一館盛大展出。

(時報資訊)