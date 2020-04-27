為了拯救農漁民在疫情下所受的衝擊，各國政府紛紛跳出來扮演橋樑的角色，協助底層農漁民把貨賣出去。據了解，未來2個月時間裡，澳洲將出口500噸的龍蝦到大陸，這是澳洲政府和澳洲西部的杰拉爾頓漁民合作社（GFC）達成的產業推動協議。

該協議是由澳洲參議員西蒙．伯明罕和貿易、旅遊、投資部長、參議院政府副領袖、林業和漁業部長助理共同發布，協議的議定將進一步推動澳洲龍蝦對華出口。伯明罕表示，這將是龍蝦行業的生命線，有助於澳洲的龍蝦產業重回正軌，當前的危機給海鮮產品出口造成巨大壓力，當海外需求開始枯竭時，許多出口商將承受第一線衝擊。

GFC首席執行官馬特．魯特也表示，對聯邦政府對於協議的迅速回應感到高興；他補充說，龍蝦業是澳洲西部最大的漁業項目。在澳洲政府的支持下，第一批約20噸的龍蝦將於已於本月15日運往大陸，根據新協議，總共將有500噸龍蝦通過18次航班運往大陸。

此前由於旅行禁令，運載貨物的客運航班已經停止飛行，同時，運費上漲，出口商更加困難。在新的安排下，澳洲政府將為優質農業食品（如龍蝦）的出口商支付運費。

相關人士表示，未來幾個月，澳洲政府支持的貨運航班將「對澳洲保持其在全球提供優質、清潔、綠色產品的聲譽起到至關重要的影響」；該協議還將意味著，許多人急需就業，並確保GFC能夠繼續通過向大陸市場供應，來支持其員工的生計。

杰拉爾頓漁民合作社方面表示，援助不僅幫助合作社漁民渡過難關，也拯救了這個行業；隨著大陸從疫情中復甦，對澳洲龍蝦的需求一直在緩慢上升，未來的挑戰將在國際物流上。

(旺報 )