阿里蔣凡桃色風波遭重懲 拔除合夥人身分 15:002020/04/27 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 阿里巴巴宣布對陷入桃色風波的蔣凡調查結果與懲處。（shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 被視為阿里巴巴未來接班人選的蔣凡，近日爆發正宮在微博嗆聲大陸知名網紅張大奕的桃色疑雲，事件延燒後自請調查。阿里巴巴集團27日公佈事件調查處理結果，認為蔣凡在公司重要的崗位上，因個人家庭問題處理不當，引發嚴重輿論危機，給公司聲譽造成重大影響，經管理層討論決定對蔣凡進行多項處分。 據新浪財經報導引述，經管理層提議並得到合夥人委員會批准，第一是即日起取消阿里合夥人身份；第二採記過處分；第三降級將職級從M7（集團高級副總裁）降級到M6（集團副總裁），以及取消上一財年的所有獎勵。 (旺報 ) #集團 #合夥人 #調查 #取消 #降級 也許您會感興趣 推薦閱讀 大亞集團 32億聯貸案簽約 04:102020/04/23 投資理財 日本工具機展停辦 台廠改線上發表 04:092020/04/24 產業．科技 《產業》首日業績即破千萬 老爺閃購旅展延長24小時 12:502020/04/24 財經 淡水清水巖「正式」取消遶境 再加贈3百萬救護車 15:532020/04/24 生活 淡水大拜拜取消 加碼捐救護車 04:102020/04/25 地方新聞 配合度百分百 侯肯定宮廟防疫 04:102020/04/26 地方新聞 疫情打亂 雙A新品轉線上發布 04:102020/04/27 產業．科技 六房媽揪信眾 挽袖捐熱血 04:102020/04/27 地方新聞 4月CCI下降 民眾期待景氣止滑 11:082020/04/27 財經 《國際金融》日銀擴大寬鬆 取消購買公債上限、增加購買風險資產 12:162020/04/27 財經 兩岸熱門新聞 陸殲-20爭氣 量產超俄趕美 - 焦點新聞 - 旺報 阿里蔣凡桃色風波遭重懲 拔除合夥人身分 - 兩岸 - 旺報 助漁民度難關 澳洲將對大陸出口500噸龍蝦 - 兩岸 - 旺報 大國衰落 史學家：美國已無法領導西方國家 - 兩岸 陸媒：蓬佩奧四處散布「政治病毒」罪責難逃 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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