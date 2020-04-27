被視為阿里巴巴未來接班人選的蔣凡，近日爆發正宮在微博嗆聲大陸知名網紅張大奕的桃色疑雲，事件延燒後自請調查。阿里巴巴集團27日公佈事件調查處理結果，認為蔣凡在公司重要的崗位上，因個人家庭問題處理不當，引發嚴重輿論危機，給公司聲譽造成重大影響，經管理層討論決定對蔣凡進行多項處分。

據新浪財經報導引述，經管理層提議並得到合夥人委員會批准，第一是即日起取消阿里合夥人身份；第二採記過處分；第三降級將職級從M7（集團高級副總裁）降級到M6（集團副總裁），以及取消上一財年的所有獎勵。

(旺報 )