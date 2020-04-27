安心及時上工計畫挨批看得到吃不到，勞動部27日公布新方案放寬資格，桃園市長鄭文燦指出，已請就業服務處重新通知原來篩選不合格的民眾，並放寬到全市公所都能申請，將來名額有所不足或是民眾報名踴躍的話，會推出桃園方案、以市款補充不足處。

議員黃敬平說，勞動部祭出「安心即時上工計畫」，讓失業或放無薪假勞工到市府從事計時工作，按基本時薪158元、每月最多80小時，1個月最多能領1萬2640元。但截至上周五，桃園線上及電話登記1531人，就業中心實際受理申請574人，符合上工資格的民眾僅341人、只有2成多，應該放寬資格。

勞動局就業服務處長劉玉儀表示，勞動部27日修正安心及時上工計畫資格條件，只要申請登記當日前1年內，有勞工保險或就業保險的投保紀錄就能申請，且刪除投保薪資限制、不再規定限月投保薪資2萬3800元以下勞工，若申請推介派工至離島或原住民地區者，更完全沒有投保紀錄限制，為便民目前也擴大受理據點，除桃園、中壢就業中心，12區公所的就業服務台也同步受理申請登記。

黃敬平也提到，上路沒多久，申請數量已遠超越提供量，目前推介面試中152人、已派工僅134人，從核定的1038個工作來看，桃捷42人、清潔大隊40人、地稅局34人、其他機關大多落在10餘人不等，直言核定上工名額偏少，尤其二級機關如戶政事務所、地政事務所，僅有個位數，應該增加這些地方的方案員額，讓頓失經濟來源的勞工就近上班。

「我是第一個提出希望放寬資格的首長！」鄭文燦樂見勞動部放寬投保限制，他也希望將中央補助的1036個名額充分用完，他提到勞動部也放寬原鄉的設計，已指示勞動局再請各單位彙整回報需要的人力名額，包括地所、戶所跟原鄉區公所，如果名額全用完仍有很多人報名，市府會以市款補助不足的部分，他相信中央的款項總經費安心上工有45億，會盡量放大名額。

(中時 )