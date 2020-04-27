新竹市政府考量疫情狀況與防疫需求，為避免群聚感染風險，27日宣布108學年度竹市各校（含幼兒園）畢業旅行、戶外教學及「集會式」畢業典禮全面停止辦理。（本報資料照片／陳育賢新竹傳真）

由於新冠肺炎疫情尚未趨緩，新竹市政府考量疫情狀況與防疫需求，為避免群聚感染風險，27日宣布108學年度竹市各校（含幼兒園）畢業旅行、戶外教學及「集會式」畢業典禮全面停止辦理，即使人數低於室內100人、室外500人也要暫停辦理。

市長林智堅表示，考量新冠肺炎疫情尚未趨緩，各級機關仍需持續嚴謹落實防疫工作，為避免人群聚集增加群聚感染風險，各校戶外教育及畢業典禮等活動也需以高標準來討論，以維護學生及教職員工健康及校園安全。

教育處表示，經調查108學年度已完成辦理校外教學的學校有8校，因應疫情考量師生安全，已於本學期初函文各校，請各校評估活動性質，若具高風險，建議各校暫緩或停辦。

但截至目前疫情尚未趨緩，因此今天宣布竹市各校畢業旅行、「集會式」畢業典禮全面停止辦理，戶外教學在7月31日以前全面暫停停止。

教育處長黃錦能表示，雖然畢業旅行及畢業典禮等活動為學生就學期間與老師及同學相處的重要經驗，但考量仍需以全體師生的健康安全為重，這個學年度竹市畢業典禮改採以班內、視訊或其他非集會的方式辦理，參與人員以師生為主。

(中時 )