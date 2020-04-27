海軍敦睦支隊爆發新冠肺炎群聚感染，中央流行疫情指揮中心昨日完成磐石艦上官兵的抗體檢測，但卻發生三家實驗室檢驗結果不一的狀況，專家諮詢小組召集人張上淳解釋，過去少量檢驗時各實驗室的檢驗差異較小，但當數量增多時，因每家實驗室開發的檢驗方式不同，差異性也就越發明顯，此外每位官兵的抽血時機不同，恐怕也是影響結果的關鍵。

張上淳表示，過去因檢驗抗體的數量較少，因此各家實驗室的結果大致相同，但現在磐石艦上官兵共三百七十七人，一次性進行抗體篩檢就會凸顯出各家檢驗方法不同，同時有些官兵是在發病過後許久進行抽血，有些可能是剛發病就被抽血，體內抗體還不多，也是結果不同的可能原因。

張上淳透露，在昨天所開會判讀的結果中，確實有需要再進一步檢測的部分，尤其是抽血時間比較接近發病日的官兵，可能將進行第二波抽血，待體內抗體較足時，才能有較為明確的結果。

張上淳強調，進行抗體檢測事實上跟防疫工作並沒有太大關係，因這些官兵的PCR檢測都為陰性，事實上並不具傳染力，且官兵也在進行集中檢疫中，等同事雙重保護，因此民眾無須過度擔憂。

(中時 )