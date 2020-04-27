國巨(2327)強出頭，台股10550點到手！全球新冠肺炎疫情趨緩，且若無意外事件，台灣疫情可望在6月結束，扭轉擔心本周開始進入季報公佈及法說會高峰期，台股指數恐因季報及營運展望不佳拉回市場氣氛，在台股多頭信心大振下，今天各類股幾乎全面走高，台塑(1301)、和泰車(2207)、台積電(2330)、聯發科(2454)及大立光(3008)等權值股負責穩盤，且被動元件龍頭—國巨(2327)挾利多強攻漲停板，帶動被動元件：華新科(2492)及奇力新(2456)等走高。

工具機相關的直得(1597)、亞德客-KY(1590)等強攻，中小型股也在資金追捧下活蹦亂跳，力山(1515)、聚紡(4429)、愛普(6531)、高端疫苗(6547)、金像電(2368)、盛弘(8403)、橙的(4554)、全球傳動(4540)、國揚(2505)、康那香(9919)股價漲停作收。在權值主帥呼高，小型股強攻下，台股指數開高走高，順利站上10550點，終場加權股價指數為10567.27點，大漲219.91點，成交量1768.07億元；OTC指數為133.12點，上漲1.76點，成交量400.69億元。

今日上市各類股以橡膠類股表現最佳，上漲4.35%，其次是光電類股及汽車類股，分別上漲3.66%及3.18%，表現較差者為水泥類股、食品類股及網路通信類股，水泥類股上漲0.69%，食品類股上漲1.27%、網路通信類股上漲1.29%；上櫃部分，表現最佳為光電類股，上漲3.63%，表現最差為鋼鐵類股，上漲0.21%。

就技術面來看，今天台股在全球疫情趨於好轉，資金行情續燒下，各類股幾乎全面上漲，指數開高走高，終場上漲219.91點，以10567.27點作收；上週在國際油價巨幅波動、美國進入超級財報週、瑞德西韋臨床試驗失敗等多重消息的交互影響之下，台股遭逢賣壓收跌，不過今天台股強勢大漲逾200點，頗有新一波漲勢再起的味道，由於短期均線維持多頭排列，在疫情趨緩，消費信心恢復下，預估指數有機會出現緩步走高，本週台股指數將在10500點上下250點間整理。

台新中國通基金經理人魏永祥表示，後市場將關注三焦點：一、疫情仍是影響國際股市與台股的主要關鍵，中國疫情初步獲得控制，但歐美持續延燒，美國目前為疫情重災區，但隨加強防疫與封城後，按照南韓模式來看，預計4~5月疫情達到高峰後，6月起有望逐步和緩。二、油價暴跌引發國際資金擔心違約風險上升。三、美國聯準會與財政部近期救市動作之大，甚至超越2008年金融風暴時的規模，雖對疫情控制無益，但對市場信心的建立仍有幫助，亦可緩解全球經濟下行的壓力。就技術面分析，國際股市於3月底打出第一支腳，已消化之前恐慌賣壓，除非有新的重大利空，否則第一支腳的絕對低點不易再跌破，但總經數據與企業獲利下修潮尚未結束，股市仍有回檔修正壓力，短線將進入區間震盪格局，以個股行情為主。

魏永祥指出，4月進入美台財報季，受疫情影響，下半年企業獲利預估的下修勢在必行，但隨股市大跌在先，預計股價對此類利空的反應應可減輕。整體而言，經過3月大跌後，預估4月台股指數可延續3月底以來的反彈走勢，但仍將受疫情變化使得波動度變大，預期4月將是9000~11000點的大區間震盪格局。選股方面，5G相關、server、半導體等族群持續看好，另外跌深的優質中小型股、高殖利率股等亦為選股方向。

(時報資訊)