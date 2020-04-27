盛群(6202)今(27)日舉辦法人說明會，因為新冠肺炎疫情的關係，帶動盛群在健康量測產品快速升溫，尤其是額溫槍，預計全年度出貨達2000萬顆，但因為疫情也使得下半年產業狀況還看不清楚，目前訂單能見度落在6月，第二季預計營收、毛利率都會回溫。

盛群發言人蔡榮宗今表示，在疫情的關係下，盛群第一季健康量測出貨相較去年同期成長60%、占比整體13%，第一季健康量測總計出貨1300萬顆，其中額溫槍達500萬顆、血糖儀400萬顆，以及血壓計200萬顆手，因為疫情關係，客戶持續下單額溫槍，手中還沒出貨的訂單也已經超過150萬，預計整年度額溫槍出貨達2000萬顆沒問題，只是，由於額溫槍市場經爭激烈，故毛利率也不會太高；另外，在新品上，盛群第二季還會開始出貨快速體溫計，目前已經預估第二季到第三季就有機會出貨430萬顆，其實這是去年剛剛出來的新產品，今年才導入市場，因為疫情帶動需求快速浮現。

在疫情持續延燒下，蔡榮宗表示，現階段額溫槍訂單陸陸續續一直在進來，當下進來的訂單，生產都要排到8月，而且印度市場很多代理商在詢問額溫槍的解決方案，印度當地相關產業相當不成熟，沒有技術、工廠，就會尋找鄰近的大陸廠商幫忙，盛群和大廠商關係密切，有機會在大陸這波需求後，進而在拿下印度市場，盛群近年來開始打進印度市場，但現在當地因疫情關係，祭出嚴峻封城、鎖國，當地政府管制嚴格，盛群當地辦公室的員工都是在居家上班。

盛群因為產品種類多，故相較於單看產品種類，盛群第二季營運受到區域性影響會比較大，包括印度、歐洲、美洲以及東南亞，許多代理商申請延單，只是多是由4月申請到5月、6月，所以業績還是會落在第二季，整體影響有限，整體來說，蔡榮宗表示，預計人民幣的匯損不會再掉，且營收也會相較第一季增加，應該可以帶動毛利率回溫，第二季營收有機會挑戰去年同期，且有可能在好一點。

無線藍芽耳機是自去年起市場快務成長，盛群在此領域也積極布局，蔡榮宗表示，TWS(藍芽音訊)耳機今年保守預估，出貨應該有1000萬顆，但還有向上的空間，目前客戶以大陸市場為主，主要品牌有有小米、華為、OPPO，第一季也都有出貨，累計出貨已經有130萬顆，且在4月也都有推出產品，另外，還有新加入華東的新創企業，只是出貨量不大。

談到下半年營運，蔡榮宗表示，目前感覺下半年變動還是太大，在疫情關係下，無法預期何時可以恢復正常，眼前只能看到第二季，還要看各地的疫情恢復才有辦法看第三季，現階段訂單能見度到6月。

盛群第一季合併營業額10.31億元，合併稅前淨利1.76億元，合併稅後淨利1.48億元，歸屬於母公司淨利1.45億元，合併稅後每股盈餘0.64元。

(時報資訊)