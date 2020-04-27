隨著各國新冠肺炎確診案例不斷飆升，許多國家接連採取了嚴格的管制措施，從自主健康管理、入境後須居家檢疫，甚至封城要求民眾禁止外出，居家隔離。為了應對這場防疫戰，各大企業紛紛展開異地上班、居家辦公的演練或實施，產險提醒，企業應加強資安防「駭」！

和泰產險表示，資安威脅無所不在，駭客能透過遠端控制，突破網路安全防禦並入侵企業網路，進行內部竊取資料、破壞等攻擊行為；當採用居家辦公進行遠端連線工作、遠距會議、遠距教學時其實都存在著網路資安風險，一旦出現資安漏洞，不僅僅是資料外洩而已，還可能造成營運中斷、危機處理成本增加，甚至面臨法律訴訟問題，企業更可能因違反個資保護法，造成商譽損失、客戶流失以及相關法律責任的高額罰鍰。

尤其是中小型企業於資訊安全的資源配置相對於大型企業較少，一旦發生資安事件，造成的影響及損失都可能比大企業來得嚴重，因此更應好好利用保險作為網路風險轉移的工具。

然企業在提升資安硬體提升外，加強資安意識也相對重要，提前做好風險管理，杜絕防疫期間因遠端辦公產生的資安漏洞，才能讓企業的營運更有保障。和泰產險表示，該公司「和泰產物資安防護責任保險」保障內容除可降低企業在發生資安事件後對第三人應負法定賠償責任的損失，減輕法律程序相關費用負擔之外，亦可擴大包含企業的外部承包商、服務供應商、網路提供者等合作夥伴，在其履行合約期間發生資安事件對第三人所造成的損害賠償責任。此外，因支付卡廠商違反支付卡產業資料安全標準(PCI DSS)造成的損失也在賠償範圍內，若企業主的銷售網站因受駭客攻擊導致服務中斷所蒙受的營業損失，或因網路勒索威脅而支付的款項、費用或報酬，亦能獲得補償。

和泰產險說，當出現資安問題時，企業主因應此類事件額外產生的費用，如法律諮詢費、資料鑑識費、資料或軟硬體設備復原費用、公關費用等，和泰產險說，保險也都能提供給付。產險可作為企業客戶最堅強的後盾，給予企業資訊安全防護保障，提升資安戰鬥力，與企業主一同面對此波組織營運模式改變的新浪潮。

(工商 )