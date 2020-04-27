有消息指出，大陸證監會目前已經派駐調查組進駐深陷財務造假醜聞的瑞幸咖啡多日。同時，多位審計人員正在對瑞幸的財務狀況進行審計。

騰訊新聞報導，根據網上截圖內容顯示，瑞幸公司被接管，所有高管全部被盤查。截圖內容還稱，有機器半夜自動刷券。

此前，在瑞幸咖啡曝出財務造假後，就有業內人士認為，中國證監會將根據「長臂管轄」進行查處，瑞幸咖啡財務造假事件將成為長臂管轄第一單。

據相關媒體報導，一位元接近證監會的人士表示，2020年3月1日起施行的經修訂後的「中華人民共和國證券法」，賦予證監會長臂管轄權：在中華人民共和國境外的證券發行和交易活動，擾亂中華人民共和國境內市場秩序，損害境內投資者合法權益的，依照本法有關規定處理並追究法律責任。其中損害境內投資者合法權益可以適用於瑞幸現在的情況。他提到，瑞幸IPO包括二次配售時有國內投資機構參與，並且買入瑞幸股票的國內投資者也有一些。

目前瑞幸APP和小程式上購買咖啡也都正常，配送速度也較快，各種優惠券也都能夠正常使用。而且，瑞幸咖啡還在不斷向用戶發放打折優惠券。同時，多家媒體報導稱，瑞幸咖啡北京總部暫未有明顯異常，線下門店運營也都正常。

4月初，瑞幸咖啡發佈公告稱，發現公司2019年第二季至第四季期間虛增了人民幣22億元交易額，相關的費用和支出也相應虛增。4月23日，瑞幸咖啡向美國證券交易委員（SEC）提交檔稱，2020年4月21日，公司收到了獨立董事Thomas P． Meier的辭職信。在Meier辭職後，瑞幸咖啡審計委員會還剩下三名獨立董事。

(工商 )