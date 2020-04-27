胡瓜與小禎父女首度合體主持。（中天綜合台提供）

中天綜合台《地球人請回答》5月11日起，每周一至五晚間11點在中天綜合台播出，胡瓜、小禎父女合體主持，成語蕎、李懿則擔任節目短劇主演，27日舉行戶外記者會。胡瓜首次與女兒一起主持，他為小禎打了80分，「錄了幾集，從70分到80分，接下來每1分成長都不容易。」他笑稱圓了多年心願，去年他與兒子胡釋安入圍金鐘獎，致電給小禎表示期盼之後父女一起走紅毯，「後來聽別人說，才知道掛掉電話她哭了一整晚。」

小禎表示：「那天蠻感傷的，我弟也入圍新人獎，當時覺得是不是自己不夠努力，不然就可以三人一起走紅毯了。」胡瓜雖然已經喊話會對女兒表現嚴格檢視，但仍讚小禎，「她接話很快，很多年輕人可能會為接話而接話，她不搶話，因為知道爸爸的個性，她其實很多年前就看我跟製作團隊怎麼合作，錄影過程我沒罵過她。」小禎聞言一旁點頭，「出生下來都沒罵過。」

父女搭檔主持，意見不合聽誰的？小禎笑說：「當然聽他，他主持經驗這麼多，除非是網路用語，我才會進來主導。」是否擔心與吳宗憲、Sandy父女主持的《小明星大跟班》比較，胡瓜坦然以對，「我們做節目不會跟別人比較，更在意的是節目本身，如何吸引觀眾，做得好看更重要。」他與小禎在預告花絮互虧精采，他笑說：「私下也是啊，女兒對我也不留情面，不過她對我開玩笑還是有保留啦。」

胡瓜過去帶過羅志祥，對方近日醜聞纏身，他沒聯繫對方，「建議輪不到我，羅媽媽就可以給他建議了，我怎麼看待這件事，其實家裡就很多事情了，實在不容許我們再介入什麼，這是人家私人感情。」小禎被問到是否心疼正宮周揚青，沉默許久才啟口，「你們看過來人心情會心疼我嗎？希望女兒以後盡量不要談戀愛，我們管好自己就好。」至於是否看另一半手機，胡瓜先是覺得這可當作節目討論題材，隨即笑說：「我要看也看不清楚。」小禎則補充，「其實男生有時候也會看女生手機，我自己不會，看這東西很無聊，你也不會希望另一半來看你手機，這是尊重的問題。」

(中時 )