You Give I Give公益平台發起人張維玲（右二）發起捐贈雲林若瑟醫院全新多功能彩色超音波儀，國際扶輪3481地區第三分區台北新起扶輪社（右一）等也響應。（許素惠攝）

You Give I Give公益平台與扶輪社多個社團募資捐贈雲林若瑟醫院全新多功能彩色超音波儀。（許素惠攝）

天主教嘉義教區副主教吳終源神父特地為多功能超音波儀舉行祝福禮。（許素惠攝）

雲林虎尾若瑟醫院多功能超音波儀故障，院方正為缺乏新購經費而苦惱，台北新起扶輪社與You Give I Give公益平台社團得悉，主動發起勸募，27日捐贈了價值180多萬元醫學中心採用的彩色多功能超音波掃瞄儀，嘉惠雲林鄉親獲得更高品質的醫療照護。

天主教嘉義教區副主教吳終源神父特地為這台多功能超音波儀舉行祝福禮，祝福儀器品質精準穩定、發揮極大功效，為社區民眾服務。

發起捐贈的You Give I Give 小資公益社團社長張維玲原是位部落客，婚後從事醫療器材相關事業，並醒覺要讓更多的人可以獲得照顧，於是成立公益平台，號召會員提撥6至10％消費金額從事公益，已經捐贈多家醫療院所所需儀器。

張維玲說，友人告知若瑟醫院需要超音波儀，因第一次聽到若瑟，所以進一步上網搜尋，才知道若瑟在雲林耕耘的許多感人故事，但因募資速度無法短期滿足購買儀器的近200萬元需求，幸好國際扶輪3481地區第三分區台北新起、台北西門、台北信義、台北文山、台北中興、台北城西、台北傳世、台北寶成、金門等扶輪社，以及彩新公司共襄盛舉，讓該超音波儀可以很快捐給若瑟。

若瑟醫院院長李聰明說，該院舊超音波儀已使用了18年，近來故障頻頻，影響醫師診斷，很感謝You Give I Give公益平台與扶輪社等捐贈新儀器，該全新儀器具有不同頻率解析度清晰的超音波探頭，可精確的診斷出多項器官，如甲狀腺、肝臟、腎臟、泌尿生殖器官膀胱、睪丸、攝護腺等不同組織的病灶，是診斷利器，可讓雲林鄉親獲得更高品質的醫療照護。

(中時 )