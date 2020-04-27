高雄市長韓國瑜罷免案將在6月6日投票，隨著時間逼近，韓國瑜回應此事也轉趨低調，專心顧市政、全力防疫，對於罷韓案有無可能通過？資深媒體人趙少康表示，現在民調看起來雖然過半，但實際上成功與否，要看「兩件事」，以及韓國瑜做了多少。

趙少康今(27日)在網路節目《Yahoo TV》「鄉民來衝康」討論罷韓案，詢問資深網路鄉民四叉貓「罷韓案成功機率，到底高還低？」，四叉貓表示，就他個人看法而言，「成功機率不高，但是票數會逼近門檻，因為罷韓投票只有8個小時，要在8小時內衝到57萬門檻，要一半高雄人都專程回去投票，難度不低。

趙少康反問《時代力量》近期民調，同意罷韓有52%，不就代表韓真的會被罷掉？四叉貓解釋，「如果韓國瑜把防疫這件事處理好，讓高雄人稍微改觀，願意讓他把後面任期當完，就可能不會過」。

趙少康針四叉貓的罷韓成敗分析繼續補充，若要「罷韓失敗」，「韓除了要做到防疫，市政還要做到少說多做」，最重要還是要看「後續疫情發展」和「後面2個月，韓國瑜為高雄市民做了什麼」，因此，「投票率非常關鍵」。

(中時電子報)