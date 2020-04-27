屏東演藝廳嘗試自製線上節目，內容包括劇場空間直擊，盼在防疫期間持續擾動藝文能量。（林和生攝）

面對新冠肺炎疫情衝擊，許多藝文活動紛紛延期或取消，屏東演藝廳突發奇想，嘗試自製線上節目「屏東i show」，內容包含劇場空間直擊、藝文表演工作者生活分享，及線上音樂會等，將以分集播出方式、預計5月15日開播，在防疫期間持續擾動藝文能量。

屏東縣政府文化處長吳明榮表示，因疫情使得演藝團隊演出驟減，縣府已配合中央，提出縣市級藝文團體紓困方案與協助，同時策畫全新線上節目，涵蓋《傑團出列》、《劇場的神祕空間》、《大師饗宴》、《屏東青年音樂家圖像》等共13集。

節目近日陸續開拍，首集邀請知名電台主持人JoJo開箱，在屏東演藝廳體驗1日劇場，從設備、技術到劇場第一線工作人員的專業分工，整天拍攝下來，讓JoJo直呼，「是難得體驗」。

吳明榮坦言，因受疫情影響，許多展演改用線上分享，屏東演藝廳也首度推出線上節目，以輕鬆有趣訪談，呈現在地傑出團隊的演藝成果，及面對這波疫情如何苦中作樂、堅持夢想的故事，更透過鏡頭走訪這些表演職人的排練空間，一探他們日常。

除了劇場空間揭祕，還有音樂、戲劇及舞蹈不同類型表演者的介紹及示範演出外，也邀請多位旅居國外的屏東傑出青年音樂家分享他們一路走來的歷程，及知名鋼琴家陳芝羽、聲樂家林建吉的線上音樂會，盼透過網路平台的展演形式，讓民眾宅在家也能享受藝文體驗。

(中時 )