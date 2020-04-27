羅志祥與周揚青交往九年未能開花結果，分手還分得頗為難看。（圖／周揚青微博）

「小豬」羅志祥遭前女友周揚青踢爆連串性醜聞，約炮劈腿、跟旗下女藝人有不正常關係，還會舉辦正常人無法想像的「多人運動」，讓羅志祥形象徹底崩盤，事業也面臨打擊。不過網紅「丹妮婊姐」已幫小豬想好未來事業規劃，稱羅志祥體力過人「很多男人辦不到」，建議他代言保健食品或蜆精，絕對賣爆；或是開中藥房她一定去抓藥！

「丹妮婊姐」在臉書發文表示，「以前我都說名男人要是外遇偷吃之類，就是一句成龍的經典名言，我犯了全天下男人都會犯的錯。這句道歉即可。但小豬不能用這句拖全天下男人下水，因為，很多男人根本辦不到哈哈哈哈哈哈哈哈，體能上根本不可能!!」。

婊姐又說網路都稱羅是時間管理大師，其實他根本「保健大師」，長年拍耗費體力的綜藝節目，「還能這樣約炮，X，他真的不簡單，他現在根本該去代言保健食品或蜆精，補氣的一系列都能!!!絕對賣爆」。

更說「他現在要是開中藥房我一定去抓藥給我爸媽吃，因為好的體力才能有更多本錢抵抗疾病!」、「難怪我有直男朋友說:以前羅志祥不是我偶像，現在是了」。

(中時電子報)