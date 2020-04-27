芝加哥商業交易所(CME)總裁Terry Duffy在4月22日接受電視採訪時。提到了4月20日美國WTI原油期貨出現了-37美元／桶，史上前所未有的現象，Duffy雖然在採訪中一直強調，期貨的價格可以是負數，之前有過其他商品期貨的價格是負數的歷史，是供求基本面決定了這個現象。但還是有諸多疑惑待解，美國商品期貨交易委員會(CFTC)已在調查此事。

據CNBC的報導指出，「美國 WTI 原油期貨的結算價機制很奇特，它不是按收盤價來，而是按照半夜 2:28-2:30那3鐘的平均價來結算的。就是在那3分鐘裡，空頭發動了一波突襲，一瞬間把價格砸到了負40美元/桶，雖然只維持了一小會兒就反彈回去了，但目的已經達到。」

這樣結算價機制是否有漏洞，存在被利用，扭曲的可能？很遺憾，Terry也沒有正面回答。如果結算機制有漏洞，那結算價是否有效？如果在4月20日當天結算價是-1美元/桶，多頭的客戶也不會有-200%的損失。整個事情或許會是不一樣的局面。

目前美國監管當局CFTC已經開始調查這件事，相信Terry先生會有機會再解釋的更清楚一些。

(中時電子報)