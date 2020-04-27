盧秀燕率隊抽檢錢櫃有不合格 要求整棟暫停營業 15:392020/04/27 中時 陳淑芬 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台中市長盧秀燕率隊抽檢位於自由路2段的錢櫃KTV，因抽檢3個包廂，有2格包廂不合格，她當場要求整棟暫停營業。（陳淑芬攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台中市長盧秀燕率隊抽檢位於自由路2段的錢櫃KT V的消防設備，因抽檢3個包廂，有2格包廂不合格，她當場要求整棟暫停營業。（陳淑芬攝） 台中市長盧秀燕率隊抽檢位於自由路2段的錢櫃KT V的消防設備，因抽檢3個包廂，有2格包廂不合格，整棟暫停營業。（陳淑芬攝） 台北市錢櫃KTV大火死傷慘重，台中市長盧秀燕今天下午2時帶隊到台中市自由路2段的錢櫃KTV稽查消防設備，現場抽檢3間包廂，雖然設備都有，但是有2間的運作不及格，無法立即發揮警示作用。盧秀燕嚴肅地強調，公共安全最重要，不夠安全就不能開門做生意，一定要採取最高標準，她當場宣布「整棟暫停營業！」，請業者自行改善後，報請相關單位做第二次專案稽查，通過了才能開門做生意。 (中時 ) #錢櫃 #ktv #盧秀燕 #台中 也許您會感興趣 推薦閱讀 恐怖起火點曝光！正要進錢櫃唱歌驚見這一幕 14:562020/04/26 生活 北市林森店大火 錢櫃聲明稿深表歉意 15:122020/04/26 生活 錢櫃大火林姓新手爸爸員工喪生 妻兒痛失丈夫慈父 17:352020/04/26 社會 錢櫃大火！柯文哲挨批第一時間不在場 網狂酸：連2天南部超前部署 18:162020/04/26 生活 錢櫃火災 好樂迪重訊：將待錢櫃釐清損失後再公告影響程度 21:532020/04/26 財經 在「這個」平行世界裡面錢櫃沒有失火 宅神一句話酸爆 00:262020/04/27 生活 3縣市KTV安檢 台南錢櫃被開勸導單 04:102020/04/27 社會新聞 錢櫃林森店前身V-Mix 首創包廂上網噱頭 04:102020/04/27 社會新聞 錢櫃大火／ 5大消防設備失靈 承包商供稱錢櫃3月要求關閉 04:082020/04/27 社會 錢櫃大火如何逃命？消防專家揭關鍵3步驟 10:402020/04/27 生活 政治熱門新聞 金正恩若驟然離世 于北辰驚爆台灣麻煩了 - 政治 台北錢櫃大火 命理師算柯P未來令人大驚 - 政治 高雄氣爆45億善款查到了？雄檢2案由曝光 網驚呼... - 政治 錢櫃老闆擁親綠媒體？周玉蔻臉書洩玄機 - 政治 韓執政後高雄又出現嚇人場景 韓粉喊好怪 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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