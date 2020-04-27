台中市長盧秀燕率隊抽檢位於自由路2段的錢櫃KT V的消防設備，因抽檢3個包廂，有2格包廂不合格，她當場要求整棟暫停營業。（陳淑芬攝）

台中市長盧秀燕率隊抽檢位於自由路2段的錢櫃KT V的消防設備，因抽檢3個包廂，有2格包廂不合格，整棟暫停營業。（陳淑芬攝）

台北市錢櫃KTV大火死傷慘重，台中市長盧秀燕今天下午2時帶隊到台中市自由路2段的錢櫃KTV稽查消防設備，現場抽檢3間包廂，雖然設備都有，但是有2間的運作不及格，無法立即發揮警示作用。盧秀燕嚴肅地強調，公共安全最重要，不夠安全就不能開門做生意，一定要採取最高標準，她當場宣布「整棟暫停營業！」，請業者自行改善後，報請相關單位做第二次專案稽查，通過了才能開門做生意。

(中時 )