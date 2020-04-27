新冠肺炎疫情衝擊全球消費型態，也引爆全球的「零接觸」商機，更是金融科技（FinTech）產業的大好轉機，第四屆「《Hit FinTech》高峰會」 27日在台中登場 ，產官學界熱烈交流，前台新北市長朱立倫直指線上支付將大爆發，而理慈國際科技法律事務所共同創辦人蔡玉玲認為，台灣政府也應導入更新的思維，創造可即時在線上處理業務的「虛擬政府」 。

「Hit FinTech」是台灣最早倡議金融科技議題的大型高峰會，今年首度移師台中舉辦，經過三屆的成功舉辦，讓Hit FinTech已經成為推動台灣金融科技產業前進，創造產官學研交流與互動，最具議題影響力的一大平台，本屆峰會由KNOWING新聞、幣特財經、鍶科技共同主辦，邀請朱立倫、中國國民黨主席暨立法委員江啟臣、理慈國際科技法律事務所共同創辦人暨台灣金融科技協會理事長蔡玉玲等產官學研領袖共同參與。

朱立倫指出，「新冠肺炎為世界帶來多大的衝擊，經濟上就會產生多大的機會！」雖然這樣的趨勢使實體店面門可羅雀，但也促使消費者使用電子錢包、非接觸式支付的意願大幅提升。他預期在疫情過後，線上支付將迎來大爆發，不僅會為產業帶來區域化的供應鏈，也將重新建構社會的金融秩序及消費行為。

而蔡玉玲表示，歐盟為了因應疫情，已經推出具備虛實整合功能、可即時發放紓困金的「Soldo Care」卡片。蔡玉玲認為，台灣政府也應導入更新的思維，除了必須重塑組織及流程，更該考慮將新科技運用在申請文件、稅務、跨部會及跨國協調上，以節省政府人力，提高業務處理效率，進而創造可即時在線上處理業務的「虛擬政府」。

(中時 )