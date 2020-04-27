台商回流帶動商辦熱潮，去年六都商辦交易2,207件創下新高，台北、新北及桃園商辦交易量紛紛創下五年新高。其中，桃園低價與交通便利雙優勢，加上不少為精華地段、住辦皆宜、登記為事務所多元產品，實價登錄商辦交易件數與平均單價不僅僅創下五年新高，兩者年成長幅度亦分居六都一、二名。

根據台灣房屋以實價登錄統計六都近年交易型態為「商辦」量價變化，桃園去年商辦交易件數達407件，年增逾一倍，增加幅度六都之冠，商辦交易規模68.7億元，年增67%，平均交易單價也達每坪27萬元，年增26.8%，價格漲幅僅次於高雄市。

台灣房屋智庫經理江怡慧表示，2018年中美貿易戰開打，轉單回台灣生產、製造，因產線增加台商尋地、尋廠的需求更顯旺盛，同時也帶動企業擴增辦公據點，帶動商辦市場交易增溫，桃園因機場、機捷與高鐵等地利之便，加上商辦價格低於雙北，包括桃園中正藝文特區、青埔高鐵特區、龜山長庚商圈商辦交易多，其中不少屬於精華地段、登記為一般事務所住辦皆宜的多元產品，使桃園地區商辦產品交易量、價均有大幅提升。

此外，雙北地區商辦交易也有明顯增溫，台北市、新北市交易件數分別突破600件、500件，交易規模達429億元、116億元，不過雙北平均交易單價走勢紛歧，台北市下跌4%，為每坪64.7萬元，新北市則上漲逾二成，站上每坪33萬元。

台中商辦交易熱度相對北部平緩，交易量維持在300百多件，台灣房屋台中富榮大墩特許加盟店店長林秉達表示，台中七期為主要商辦市場，豪辦市場多為台商或是中大型企業總部置產，長期持有自用，近年電商業、青創產業興起，出現大量個人辨公室與共享辦公室型態，相中台中市中區、北區、大里區等一帶舊市區屋齡高且單價1字頭的舊商辦大樓。

(工商 )