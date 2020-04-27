林森錢櫃大火奪走5條人命，目前問題都指向人禍，其中是誰把消防安全設備全部都關掉，成為外界欲追查的問題。自由作家洛杉基則認為，若政府對酒店舞廳下防疫禁令之餘，也對封閉空間的KTV也下同樣禁令，這個慘案可能就不會發生！他也提出兩大疑點，並表示不知政府有何「超前部署」措施？還是因為有所忌憚，不敢下重手？

洛杉基在臉書發文指出，這場不幸事件，現在當事後諸葛來批評誰對誰錯，沒有多大意義。他認為，如果政府對酒店舞廳下防疫禁令之餘，也對封閉空間的KTV也下同樣禁令，那麼今天這個慘案就可能不會發生！

洛杉基質疑，為何KTV可以獨享特權，不在禁止營業之列？他希望執政者能夠出面澄清，免得讓很多質疑的網友，又遭到警政署約談。其次，酒店舞廳的客人多數是花心的中老年人，政府下令禁止營業，網路上的抗議聲浪不會太高；但是消費者以年輕人為主的KTV，一旦禁止營業，網路上必定會對執政者及防疫中心產生一片幹譙聲，網軍出征圍剿，這對靠著年輕人選票當選執政的民進黨，恐怕是最不敢得罪的一個族群。

洛杉基說他曾多次發文批評KTV，因為他們為了生意，深夜不禁酒，讓許多喝到酒醉的屁孩，不是互看不順眼在KTV門口打殺一場，不然就是酒駕上路，變相的殺人或自殺。他說KTV變成社會毒瘤，已非一朝一日，成為內政部及警政單位不敢觸碰的一個不定時炸彈。今天因為火災而爆發，難保日後不會因為其他原因，再造成更大傷亡，「不知政府有何『超前部署』措施沒有？還是因為有所忌憚，不敢下重手？」

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(中時電子報)